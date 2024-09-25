Оксана Пригода очолила Франківську районну адміністрацію Львова у березні 2024 року

Голова Франківської районної адміністрації Львова Оксана Пригода оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Син чиновниці став власником квартири у Винниках, а чоловік придбав Lexus LX 570. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

У 2023 році Оксана Пригода очолювала Личаківський район Львова. Як вказано у декларації, вона отримала 669 тис. грн зарплати у цій адміністрації та ще 300 тис. грн подарунку від Марії Старчак. Чоловік чиновниці Олег Пригода вказав 40 тис. грн доходу, з яких 32 тис. грн – пенсія. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів), а Олег Пригода отримав дві позики від Марії Старчак на 1,1 млн грн.

Подружжя декларує кілька об’єктів нерухомості, зокрема квартиру у Львові (69,7 м2), земельну ділянку та житловий будинок у Винниках (253 м2), а у 2023 році їх син Владислав став власником квартири у Винниках (64,5 м2), задекларованою вартістю майже 1,1 млн грн.

Олег Пригода є власником трьох автомобілів, один з яких він купив у 2023 році – це Lexus LX 570 (2008 року випуску), задекларованою вартістю в мільйон гривень. Окрім цього, йому також належить Lexus RX 350 (2011 року випуску) та Mazda 6 (2005 року випуску). Із чоловіком посадовиці пов’язана одна фірма – ТзОВ «Торана».

52-річна Оксана Пригода очолила Франківську районну адміністрацію Львова у березні 2024 року, до цього вона протягом року була головою Личаківського району, а раніше була заступницею голови адміністрації з питань житлово-комунального господарства.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.