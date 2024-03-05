Нова посада Юрія Лукашевського пов'язані із оптимізацією роботи ЛМР

Колишній директор департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський призначений керівником Личаківської районної адміністрації Львова. У вівторок, 5 березня, його представили колективу. Оксана Пригода, яка раніше очолювала Личаківську РА, тепер керуватиме Франківською районної адміністрацією. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Теперішнє призначення для нього (Юрія Лукашевського – ред.) є викликом, адже очолювати район – це найскладніша робота. А ваш район на сьогодні займає перше місце по всіх показниках. Цей рівень потрібно тримати», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий під час представлення Юрія Лукашевського новому колективу.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 5 березня, Юрій Лукашевський повідомив, що залишає роботу в департаменті міської агломерації ЛМР. Додамо, що наприкінці грудня сесія ЛМР ухвалила рішення для оптимізації роботи в міськраді Львова – упродовж 2024 року тут розформують низку підрозділів і скоротять близько 350 працівників.

Юрій Лукашевський працював в ЛМР близько 16-ти років. Упродовж тривалого часу він очолював управління «Секретаріат ради», а потім – департамент міської агломерації. Також він є депутатом ЛМР від партії «Самопоміч».