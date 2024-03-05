Юрій Лукашевський керував департаментом міської агломерації три роки

Директор департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський звільнився з посади. Він перейде на іншу посаду у міській раді.

«Сьогодні мій останній день на роботі в департаменті міської агломерації. Хочу подякувати колегам за чудовий досвід співпраці та гідні результати на користь нашої Львівської громади», – повідомив Юрій Лукашевський 5 березня.

Юрій Лукашевський керував департаментом міської агломерації три роки – з березня 2021. «Ці майже три роки минули дуже швидко. Пригадую, скільки міфів довелося нам спростовувати і крок за кроком здобувати довіру мешканців нашої великої Львівської громади», – зазначив він.

Екс-директор департаменту не уточнив про свої подальші наміри. У коментарі ZAXID.NET Юрій Лукашевський зазначив, що отримав пропозицію іншого місця праці від міського голови, однак повідомити подробиці відмовився.

41-річний Юрій Лукашевський працює у Львівській міськраді близько 16 років. Раніше керував управлінням «Секретаріат ради». Також є депутатом міської ради від «Самопомочі».