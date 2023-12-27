У Львівській міській раді ліквідовують три департаменти: міської агломерації, адміністративних послуг та з управління персоналом

У середу, 27 грудня, на засіданні сесії затвердили нову структуру виконавчих органів і загальну чисельність апарату Львівської міськради. Відтак, до першого квітня у Львівській міській раді скоротять 150 працівників, а до 1 червня – ще понад 200 осіб.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, за новою структурою у Львівській міській раді ліквідовують три департаменти: міської агломерації, адміністративних послуг та з управління персоналом. Також розформують управління інформаційних технологій та управління з питань поводження з відходами. Відбудуться зміни і в інших підрозділах міської ради.

«Управління вуличної інфраструктури об’єднуємо з управлінням безпеки і враховуємо необхідність повернення проміжної структури – апарату виконавчого комітету. Управління міського ландшафту перейменовуємо на управління формування середовища», – зазначила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Також у Львівській міській раді буде посада заступника міського голови з питань ветеранів і людей з інвалідністю та спеціальне управління, яке опікуватиметься питаннями захисників. За словами міського голови Андрія Садового, Львів – перше місто в країні, яке вводить таку посаду.

«Ми випереджаємо на декілька кроків інші міста. Також ми маємо чимало програм для військових: спеціальні програми економічної підтримки для ветеранів, Unbroken Art, протезування і соціальна підтримка, Unbroken Sport, ветеранські хаби, житло для поранених, реконструкція парку з інклюзивними елементами для реабілітації пацієнтів центру «Незламні». Я хочу подякувати кожному, хто працює над реалізацією таких проектів, що покликані підтримати наших захисників та їх родини», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, на початку 2023 року у міській раді вже переглядали чисельність працівників. Станом на 1 вересня їх було 1839. З 1 квітня 2024 року тут працюватиме 1689 осіб, а з 1 червня 2024 року – 1471 особа.