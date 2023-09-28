У Львівській міськраді планують звільнити 20% працівників. За відповідну ухвалу проголосували 44 депутати ЛМР на засіданні 28 вересня.

Йдеться не лише про сам апарат Львівської міської ради, а й про її структурні підрозділи й виконавчі органи такі як, наприклад, районні адміністрації.

«Я прийняв непросте рішення і запропонував скоротити чисельність штату на 20%. Це 380 людей, це багато. Але в нас нема іншого вибору. Наступне рішення, яке я буду пропонувати, – оптимізувати структуру міської ради. Тільки таким чином мусимо рухатися вперед, до перемоги. Державі треба віддати, і тут багато треба робити, тому нам потрібна оптимізація», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Скоротити чисельність працівників міської ради планують із 1 січня 2024 року. Тоді в ЛМР працюватиме 1471 співробітник.

Нагадаємо, на початку 2023 року у міській раді вже переглядали чисельність. Станом на 1 вересня 2023 року в міській раді було 1839 працівників, тоді як на початку року було на 204 працівники більше.