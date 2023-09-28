Андрій Сіданич – новий капелан Львівської міської ради

У Львівській міській раді представили нового капелана. Ним став заступник настоятеля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ) Андрій Сіданич, який 12 років є військовим капеланом. Отця Андрія представили у четвер, 28 вересня, на сесії ЛМР.

«Маємо добру традицію, коли нашу роботу на сесії капелан починає з молитви. Першим капеланом був отець Орест Фредина, потім 11 років капеланом був отець Павло Дроздяк, який зараз отримав інше покликання. І маємо добру звістку від владики Ігоря про нового капелана міської ради», – зазначив під час представлення капелана міський голова Львова Андрій Садовий.

Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ, зачитав офіційний документ про призначення капелана (фото Романа Балука)

Священник УГКЦ Андрій Сіданич розповів, що для нього бути капеланом означає вміти служити людям. Він вже 12 років є військовим капеланом, а від сьогодні буде поєднувати це служіння з капеланством Львівської міської ради. Вважає цей виклик корисним, бо має можливість дати духовну опіку людям, які працюють в ЛМР, та поєднати виклики війни, які переживає країна і місто, зі служінням у гарнізонному храмі.

«Для мене це, перш за все, опіка над тими людьми, яких довірила мені церква, і це проекти, які ми можемо спільно реалізовувати як гарнізонний храм і Львівська міська рада. Сподіваюся, що спільно зможемо робити добрі вчинки для містян, для нашого народу, для Збройних Сил України», – цитує отця Андрія прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, останні 11 років капеланом Львівської міської ради був отець Павло Дроздяк. Зараз його перевели на службу до США.

Довідка

Андрій Сіданич народився 18 травня 1982 року у Львові. Навчався у ліцеї (тепер гімназія) Климентія Шептицького, Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ та університеті Терезіанум у Римі. Отримав ліценціат за спеціальністю «Духовність».

Капеланське служіння розпочав ще під час навчання у семінарії – опікувався спецшколою соціальної реабілітації в Городку. Повернувшись 2011 року із навчання в Римі, отримав дияконське рукоположення, а з лютого 2012 року розпочав капеланське служіння в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 9 грудня 2012 року Андрій Сіданич став священником, у 2013 році почав капеланське служіння у львівському ліцеї імені Героїв Крут, яке тривало до 2017 року.

Після початку російсько-української війни у 2014 році священник їздив на фронт до військових – в Торецьк, Авдіївку, Щастя та інші міста, а також опікувався мобілізованими, які проходили навчання на Яворівському полігоні. З 2017 до липня 2023 року отець Андрій Сіданич був капеланом однієї з військових частин 2-ої окремої Галицької бригади Національної гвардії України.