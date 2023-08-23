Павло Дроздяк був капеланом Львівської міськради впродовж 11 років

Після 11 років служіння отець Павло Дроздяк пішов із посади капелана Львівської міської ради. Про це він повідомив під час засідання сесії 23 серпня.

Під час свого виступу він подякував депутатам за співпрацю та провів останню молитву. Міський голова на знак подяки за багаторічну службу вручив о. Павлу Дрозядку золотий герб Львова. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Павла Дроздяка переводять на службу в США.

39-річний священик Павло Дроздяк має журналістську освіту, навчався в Львівській духовній семінарії та в Українському католицькому університеті. З 2008 року був прес-секретарем Львівської архиєпархії, з 2012 року працював капеланом Львівської міськради. З 2014 він є сотрудником архикатедрального собору Святого Юра.

Зазначимо, що традицію починати кожне пленарне засідання з молитви в міській раді започаткували у 2010 році. Першим капеланом ЛМР був отець Орест Фредина.