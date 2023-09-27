На пленарному засіданні сесії у четвер, 27 вересня, Львівська міськрада планує передати повноваження з видачі містобудівних умов та обмежень управлінню архітектури. При цьому виконавчий комітет попередньо буде видавати свої рекомендації щодо видачі МУО. Це спричинено тим, що раніше суд позбавив виконком повноважень видавати дозволи на будівництво в межах міста.

Як вказано в проекті ухвали, уповноваженим органом містобудування та архітектури мають визначити управління архітектури та урбаністики. Обовʼязковою передумовою для надання або відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є рішення виконкому про надання висновків за результатами розгляду проектних пропозицій або інших документів заявника.

«Нема в Україні жодного великого міста, де основний документ для початку будівництва видає не місто, а державна адміністрація з району. Ну бо не може чиновник з якоїсь структури новоствореного Львівського району, до якого входить понад 20 ОТГ області, визначати, скільки поверхів будувати у Львові. На це в нього немає ні компетенції, ні відповідної документації. І здоровий глузд підказує, що львів’ян про кількість поверхів і щільність забудови по сусідству ніхто не питатиме. Бо в такому разі не буде ні засідання виконкому в прямому ефірі, ні публічного обговорення, як є зараз, а буде підпис чиновника за зачиненими дверима в кабінеті за невідомою адресою», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Він додав, що для публічності засідання виконкому й надалі буде транслюватись у в онлайн-режимі на Facebook-сторінці Львівської міськради.

«Така концепція розгляду намірів забудови у Львівській громаді є достатньо прозорою та зменшує ризики одноосібного прийняття рішень», – додав посадовець.

Нагадаємо, за зверненням львівʼянки Людмили Роюк Львівський окружний адміністративний суд позбавив виконавчий комітет Львівської міськради повноважень видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво чи реконструкцію на території всієї ОТГ. Своє рішення суд мотивував тим, що такі дозволи має видавати управління аріхтектури та головний архітектор Львова. Це рішення суду міська рада вже оскаржує в касації, втім після рішення апеляційного суду вже місяць виконком не видає містобудівних умов.

Скориставшись тимчасовим безвладдям в містобудівній галузі, частина депутатів Львівської районної ради вирішили передати повноваження на видачу МУО районній військовій адміністрації. На засіданні 15 вересня це питання не розглянули через відсутність кворуму. Його планують повторно розглянути на засіданні у пʼятницю, 29 вересня.