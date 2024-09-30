У лютому 2024 року суд оштрафував голову ОТГ Йосифа Фабригу за преміювання тещі

Селищний голова Великого Любіня та очільник місцевої ОТГ Йосиф Фабрига оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Йосиф Фабрига отримав 627 тис. грн зарплати у Великолюбінській селищній раді Львівщини, окрім цього він отримав 244 тис. грн від відчуження рухомого та нерухомого майна. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості подружжя вказало три земельні ділянки у Великому Любіні, а також очільник ОТГ має право користуватись житловим будинком (57 м2) у цьому селищі – власницею будинку є Ярослава Ступка. Із 2023 року Йосиф Фабрига також може користуватись автомобілем Nissan Leaf (2018 року випуску), власником якого є Ярослав Фабрига. Вартість автомобіля у декларації не вказана, але, згідно профільними сайтами, таке авто може вартувати від 12 тис. доларів (500 тис. грн).

Нагадаємо, що Йосифа Фабригу у 2015 році обрали на посаду селищного голови Великого Любіня. У квітні 2017 року він став головою Великолюбінської ОТГ, у 2020 році вдруге очолив ОТГ. Великолюбінська ОТГ об’єднує курортне селище Великий Любінь та ще 15 сіл і налічує близько 10 тис. мешканців.

У лютому 2024 року суд оштрафував голову ОТГ Йосифа Фабригу за преміювання тещі. Посадовець не повідомляв про конфлікт інтересів та виписав родичці премій загалом на понад 140 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.