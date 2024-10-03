Дмитро Швець раніше очолював Одеський університет внутрішніх справ

У четвер, 3 жовтня, колективу Львівського державного університету внутрішніх справ представили нового ректора. Ним став полковник поліції Дмитро Швець, який з 2022 року очолював Одеський державний університет внутрішніх справ.

Як розповіли у Львівській облраді, представила ректора державний секретар МВС Інна Ящук. «Вважаю, що Львівський державний університет здобуде у розвитку під керівництвом нового ректора», – зазначила Інна Ящук.

Від обласної влади нового ректора Львівського державного університету внутрішніх справ привітав в.о. голови Юрій Холод. «Пишаюся тим, що є одним з випускників університету. Хочу наголосити, що випускники університету не підводять і показують правильний приклад на високих посадах. Можемо стверджувати, що це один з кращих закладів освіти України», – зазначив Юрій Холод.

Привітали нового ректора також представники оборонних та силових структур Львівщини.

«Хочу подякувати за високу довіру Міністру внутрішніх справ і керівництву міністерства. У непростий час для нашої країни випала честь очолити один з найкращих закладів освіти нашої держави й системи МВС. Сьогодні є багато викликів, з якими ми повинні впоратись. Без перебільшення, здобутки та досягнення Львівського державного університету внутрішніх справ заслуговують великої поваги», – зазначив новий ректор Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець.

41-річний доцент, доктор юридичних наук Дмитро Швець народився на Київщині. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2000 році. З червня 2022 року був ректором Одеського державного університету внутрішніх справ, а перед тим обіймав посади проректора, першого проректора та ректора Харківського національного університету внутрішніх справ.

З грудня 2016 року ректором Львівського державного університету внутрішніх справу був Роман Благута, а після його відставки обов’язки ректора виконував Юрій Єрмаков.