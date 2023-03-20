18-річний курсант застрелився під час караулу в університеті

18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився з автомата під час караулу на посту. На сайті університету вже опублікували співчуття з приводу самогубства юнака, а також розпочали внутрішнє розслідування.

Нещасний випадок трапився у неділю 19 березня. Про самогубство курсанта повідомили анонімно через кілька Telegram-каналів, опублікувавши фото з місця події. «Він застрелився з АКС-74У. Зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах», – йшлося в повідомленнях.

За даними ZAXID.NET, курсант, який застрелився, навчався на другому курсі університету на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції, яка займається профілактикою та запобіганням злочинів. Хлопець був родом із Рівненщини, незабаром йому мало б виповнитися 19 років.

На сайті університету внутрішніх справ повідомили, що через самогубство курсанта розпочате внутрішнє розслідування. Випадок також розслідують у поліції.