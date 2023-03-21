На фото – загиблий курсант Дмитро Гульчук, який навчався на другому курсі університету внутрішніх справ у Львові

До смерті 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ можуть бути причетні працівники вишу. Справу про самогубство хлопця почало розслідувати ДБР. У прес-службі бюро повідомили, що справу розслідують як доведення до самогубства.

«Тіло курсанта виявили в університеті з вогнепальним пораненням в голову. Працівники Нацполіції оглянули місце події та порушили кримінальне провадження. Розслідування передали до ДБР, оскільки з’ясувалось, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватись за ч. 1 ст. 120 КК України – доведення до самогубства», – повідомило ДБР.

Наразі проводять необхідні слідчі дії та експертизи. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у правоохоронних органах, слідчі перевірятимуть та будуть опитувати усіх працівників університету, зокрема викладачів та керівництво факультету. До слова, декана факультету Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, курсант другого курсу Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився з автомата під час добового наряду. Про самогубство курсанта повідомили анонімно через кілька Telegram-каналів. Хлопець був родом із Рівненщини, згодом журналісти дізналися, що загиблий курсант – Дмитро Гульчук.