234-й гвардійський штурмовий полк продовжує воювати в Україні

За вбивства щонайменше 24 мирних мешканців мікрорайону Лісова Буча відповідальні військові 234-го гвардійського штурмового полку Російської Федерації. Про це ідеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», опублікованому 17 жовтня.

За інформацією Бучанської міської ради, деяких людей росіяни розстріляли просто посеред вулиці, інших – катували, а згодом тіла шістьох із них спалили. Окрім цього, могили 54 бучанців досі залишаються безіменними.

Журналісти познайомились з бучанкою Надією Чередниченко, сина якої розстріляли російські військові. Надія залишалась в місті під час його окупації й впізнала на фото двох російських загарбників.

Зокрема йдеться про 27-річного командира взводу Юрія Кіма із міста Балашиха Московської області. Зі сторінки військового «ВКонтакті» журналісти встановили, що Кім навчався у Санкт-Петербурзькому Суворовському військовому училищі. Також його фото у військовій формі з шевронами цього училища публікували на одному з православних сайтів РФ у 2014 році.

У березні 2022 року Кім опублікував фото з Бучі. Саме в цей час у місті масово вбивали цивільних. На фото Юрій Кім разом з підлеглими з 234-го гвардійського штурмового полку РФ.

Юрій Кім разом зі своїми підлеглими (Фото «Слідства.Інфо»)

Також цим фото на своїй сторінці «ВКонтакті» поділився підлеглий Кіма – Владіслав Пєрвунін. На сторінці у Владіслава чимало фото у формі, а в коментарях окупанта називають «російською елітою», зазначає «Слідство.Інфо».

Владіслав Пєрвунін (Фото «Слідства.Інфо»)

За інформацією журналістів, щонайменше один зі зафіксованих на фото росіян – мертвий. Ідеться про 33-річного Грігорія Караченцева, який загинув на «СВО» через два місяці після того, як вийшов з Бучі. Окупант посмертно нагороджений «Орденом мужності».

Грігорій Караченцев (Фото «Слідства.Інфо»)

Інший росіянин, якого впізнала Надія Чередниченко, – 34-річний Анатолій Павлов (у «ВКонтакті» вказаний як Анатолій Луначарскій). Російський загарбник родом із села Челкумагі, що в Чуваській республіці. Павлов проїхав понад 2 тис. км для того, щоб вбивати українців у Бучі.

Анатолій Павлов зі сім'єю (Фото «Слідства.Інфо»)

Ще один військовий 234-го полку, який захоплював Бучу, – 38-річний Павєл Крєтінін. Дружина окупанта Єлєна у соцмережах продовжує публікувати сімейні фото з підписами, як сильно чекає Павла вдома. Це свідчить, що Крєтінін і зараз продовжує воювати в Україні.

Павєл Крєтінін (Фото «Слідства.Інфо»)

Катувати та страчувати мирних людей у Лісовій Бучі міг ще один боєць 234-го полку 29-річний Шаміль Гасангулієв. Військовий родом із Пскова. Окупант служить в російській армії щонайменше з 2016 року.

Шаміль Гасангулієв (Фото «Слідства.Інфо»)

За даними правоохоронців, причетними до воєнних злочинів у Лісовій Бучі також можуть бути військові 234-го полку Павєл Джумангалієв та Євгєній Мєшалкін.

У поліції «Слідству.Інфо» розповіли, що збирають докази причетності цих росіян, до вбивств і знущань з цивільних у мікрорайоні Лісова Буча. Дев’ятьом військовим 234-го полку за злочини в Бучі вже оголосили підозри. Йдеться про Аділа Наврузалієва, Кажмурата Сергазієва, Дмітрія Єдрьонкіна, Циренжапа Будаєва, Валєнтіна Манзирова, Алєксєя Горєлова, Артура Платщина, Дєніса Монахова та Ніколая Карташева. Судитимуть окупантів заочно. Відбувати покарання у в’язницях вони будуть лише в тому разі, якщо потраплять у полон до українців. Зараз 234-й полк продовжує воювати в Україні, підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, у грудні 2022 року журналісти-розслідувачі газети The New York Times ідентифікували 22 російських військових, причетних до масових вбивств цивільних у Бучі. Керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов. 234 полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генерального прокурора підозрює у звірствах в Бучі.