Журналісти ідентифікували десятки російських військових, які причетні до масових вбивств цивільних у Бучі. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

У ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.

Зокрема, окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери. Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня.

У родичів загиблих, представники ЗМІ збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в цій базі. Виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства. Зокрема, дзвінки робились з телефонів загиблих Івана Скиби і Віталія Карпенка. Журналісти поговорили з окупантами і їхніми родичами, двоє з яких підтвердили, що вони служили в 234-му полку і були в Бучі.

Окупанти використовували телефони жертв для особистих дзвінків майже одразу після вбивства

Керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов. Це також підтвердили російські військові, що були там. За даними ЗМІ є й інші докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку.

Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян. Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

Окупанти намагалися приховати розпізнавальні знаки на військовій техніці, залишеній у Бучі

Крім того, техніку цього полку фіксували у місцях обстрілу жертв. Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку. 234 полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генпрокурора підозрює у звірствах в Бучі.