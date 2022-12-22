Служба безпеки України викрила римо-католицького священика, який називав злочини росіян у Бучі «постановкою» та закликав не вірити повідомленням української влади.

Як повідомили у СБУ, 50-річний настоятель парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви публічно виправдовував збройну агресію Росії та заперечував воєнні злочини окупантів.

«У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі», – повідомляють у СБУ.

Також він закликав не довіряти офіційній інформації українських держустанов та ЗМІ про воєнні злочини, а натомість вірити йому, бо він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації.

Слідчі оголосили священнику про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Обвинувальний акт щодо священника вже скерували до суду.