Димитрій Сидор уже був засуджений за сепаратизм

СБУ відкрила кримінальну справу стосовно прихильника ідей русинства Димитрія Сидора, настоятеля Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору в Ужгороді, де раніше правоохоронці провели обшуки. За інформацією прес-служби СБУ, на початку грудня священик, раніше судимий за сепаратизм, назвав вірників, які хочуть святкувати Різдво 25 грудня, «безбожниками-сатаністами». Разом з тим, СБУ повідомила про результати обшуків у двох храмах УПЦ МП в Ужгороді: у приміщеннях виявили велику кількість проросійської та русинської літератури, яка закликала вилікуватися від «хвороби українізму».

Як ввечері у четвер, 14 грудня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповіді настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) в Ужгороді. СБУ імені священика не називає, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про настоятеля Хресто-Воздвиженського собору в Ужгороді Димитрія Сидора. Відео проповіді, де священик ображає вірників, які святкують Різдво 25 грудня, було опубліковано у соцмережах. Розслідування за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України здійснює Нацполіція.

«Встановлено, що на початку грудня цього року священнослужитель називав українців, які бажають святкувати Різдво 25 грудня – «безбожниками-сатаністами». Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила наявність у проповіді ознак приниження національної честі і гідності, розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями», – йдеться у повідомленні СБУ.

Разом із тим, у СБУ повідомили про результати обшуків у приміщеннях Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору та Свято-Покровської церкви в Ужгороді. За даними СБУ, на територіях обох храмів знайдено велику кількість пропагандистської літератури російських авторів, зокрема, прокремлівські книжки, в яких заперечується право України на незалежність.

«Виявлені співробітниками СБУ книги містять проросійську пропаганду: українців закликають вилікуватися від «хвороби українізму» і знову стати «малоросами». На території Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору співробітники СБУ знайшли прапор так званої адміністративно-територіальної одиниці – «Республіка Підкарпатська Русь» та обкладинку до паспорта з відповідною «русинською» символікою», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, у соборі в Ужгороді СБУ виявила брошури сепаратистського характеру, текст та ноти до гімну «підкарпатських русинів», російські газети із зображенням карти «триединой Руси», символіку партії «ОПЗЖ» та брошури, що пропагують ненависть до інших релігійних конфесій, зокрема, прихожан Православної церкви України. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для дослідження.