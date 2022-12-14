Обшуки проводять зокрема і в приміщення храму, де служить Димитрій Сидор, який підтримує ідеї русинства

СБУ перевіряє два храми УПЦ МП в Ужгороді – Кафедральний Свято-Воздвиженський собор, настоятелем якого є Димитрій Сидор, судимий за сепаратизм, а також Свято-Покровську церкву на набережній. Крім того, паралельно обшуки проводяться у Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

Як у середу, 14 грудня, повідомила прес-служба СБУ, обшуки проводяться за безпосередньої участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень храмів для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державі.

Служби безпеки України проводять обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

Зокрема, йдеться про:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м. Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церкву Ікони Казанської (смт Чорнобаївка).

У прес-службі СБУ уточнюють, що обшуки проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.