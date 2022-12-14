Це третій на Волині монастир УПЦ МП, у якому проводять обшуки силовики

СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині. Правоохоронці з'ясовують, чи зберігають на його території заборонені предмети, наприклад, проросійську агітацію. Раніше СБУ проводила обшуки у двох волинських монастирях УПЦ МП. Тоді у Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії виявили у рамці портрет патріарха Кіріла, який очолює РПЦ. Додамо, що цього ж дня силовики обшукують територію Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП у Львові.

Інформацію про обшуки, які проводять у середу, 14 грудня, на території Святогорського Зимненського ставропігійного монастиря, підтвердила речниця СБУ області Іванна Поліщук.

«Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо та для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР вже проводило обшуки у цьому монастирі. Щоправда, про це повідомляла не прес-служба установи, а сам монастир. Після перевірки на сторінці церковної установи повідомили, що «в обителі не було виявлено нічого, що могло б становити загрозу Зимненській громаді та загрожувати життю людей».

Відомо, що Зимненський монастир часто відвідував кум Путіна, одіозний Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. До прикладу, в січні 2020 року жінка публікувала сторіз із різдвяної всенічної служби. Вже у квітні 2021 року Оксана Марченко у цьому ж монастирі охрестила відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова.