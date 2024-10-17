У четвер, 24 жовтня, в українських кінотеатрах вийде пригодницька сімейна анімація «Пташина скеля». Мультфільм брав участь у міжнародних кінофестивалях у Нью-Йорку, Клівленді, а також був у програмі українського Чілдрен Кінофесту. Створила стрічку студія Cartoon Salloon, в якої за плечима номіновані на «Оскар» анімаційні фільми «Пісня Моря» та «Годувальниця».

Сюжет фільму заснований на номінованому на премію «Еммі» ірландському мультсеріалі. Уна – маленька іпатка, морська пташка, яка живе на острові разом зі своїми друзями. Разом вони допомагають дорослим оберігати єдине яйце, знесене на острові цього року. Та одного разу воно загадково зникає, а на острів насувається шторм. Тепер друзі мають розшукати яйце до того, як розпочнеться негода.

Режисером мультфільму став Джеремі Перселл, який має понад 20-річний досвід роботи в анімаційній індустрії, включно з роботою над номінованими на «Оскар» проєктами. Його нова робота поєднує захопливі пригоди з екологічною тематикою, розповідаючи про зміни клімату у доступній для дітей формі.

Стрічка отримала нагороду «Продукт сталого розвитку 2024 року» від Національної премії батьківських продуктів (NAPPA). Це організація, що проводить «батьківське тестування» продукції, призначеної для дітей, визначаючи найбільш якісні та зручні зразки.

В Україні фільм представляє компанія «Артхаус Трафік».