Найкасовішою стрічкою студії залишається «Шрек 2»

Попри успіх цьогорічного мультфільму Pixar «Думками навиворіт 2», який став найкасовішим мультфільмом в історії, найуспішнішою у фінансовому плані стала головна конкурентка Pixar, DreamWorks Animation.

Студія, що відома своїми франшизами «Шрек», «Панда кунг-фу» нещодавно розпочала прокат нового мультфільму «Дикий робот» (в Україні він стартує на екранах 17 жовтня). Загальна сума зборів від усіх проєктів для DreamWorks становить 17,3 млрд доларів, зазначає видання Collider.

Список лідерів виглядає так:

DreamWorks – 17,3 млрд доларів.

Pixar – 17 млрд доларів

Disney – 11 млрд доларів

Illumination – 10,6 млрд доларів

Примітно те, що DreamWorks займає першу сходинку при тому, що жоден її проєкт ні разу не зумів подолати позначку в понад 1 млрд. Найкасовішою стрічкою студії залишається «Шрек 2» зі зборами у понад 935 млн доларів.

Можливо, перший мільйрд DreamWorks зуміє принести «Шрек 5», який має вийти у 2026 році.

Також варто зауважити, що Disney у 2006 році придбав Pixar, так що якщо сувати їх касові збори, вони будуть непереможними.