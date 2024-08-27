Касові збори «Думками навиворіт 2» перевищили 1 млрд доларів у міжнародному прокаті. Це – перший у світі мультфільм, який подолав цю позначку («Король Лев» 2019 року, який заробив 1,1 млрд Disney класифікує як «живий» фільм).

За даними Variety, всього 12 релізів в історії збирали понад 1 млрд міжнародної каси.

Найбільшими закордонними ринками для «Думками навиворіт 2» стали Мексика (102,2 млн доларів), Бразилія (80 млн), Велика Британія (72,7 млн), Франція (62,6 млн) та Корея (60,8 млн).

Наразі сиквел «Думками навиворіт» — найкасовіший фільм року та найкасовіший анімаційний фільм в історії («Крижане серце 2» опустився на другу сходинку) із загальними заробітками в 1,649 млрд доларів (йдеться про усі заробітки, а не лише про касові збори, тому мільярд цього мультфільму не вважають рекордом).

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Доктера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн. Виробництво продовження обійшлось у 200 млн доларів.