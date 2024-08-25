Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер анімаційного фільму «Володар перснів: Війна рогіримів» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), події якого розгортаються за 183 роки до подій оригінальної трилогії фільмів.

У фільмі йдеться про долю Дому Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогану. На нього несподівано нападає Вулф, безжальний володар Дунланду. Він прагне помститися за смерть свого батька та змушує Гельма та його людей вступити у ризикований останній бій у стародавній фортеці Горнбурґ, яка згодом стане відомою як Гельмів Яр.

Гера, донька Гельма, має очолити опір проти небезпечного ворога, який жадає їхнього цілковитого знищення.

Режисером фільму виступив японський художник-мультиплікатор Кенджі Каміяма («Хранитель Священного Духу», «Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос»).

В оригіналі головних героїв озвучили Браян Кокс, Ґая Вайс, Люк Паскуаліно, Міранда Отто, Лоррейн Ешборн та інші.

В український прокат фільм вийде 12 грудня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.