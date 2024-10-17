Альтанка, яку збудувала сім'я активіста Назарія Брезіцького

Галицький районний суд Львова не задовольнив позов матері місцевого бізнесмена та активіста Назарія Брезіцького Галини та її сусідки Наталії Громової, які вимагали у Львівської міськради майже 1,5 млн грн компенсацій за знесення незаконно збудованої альтанки. Про це повідомляє сайт NGL.media з посиланням на рішення суду за 24 вересня.

Зазначимо, що 2020 року на вулиці Тарнавського, 71 сім'я активіста та кандидата у мери Львова Назарія Брезіцького без дозволів збудувала цегляну альтанку з фундаментом та комунікаціями. Споруду звели біля поділеної на квартири двоповерхової вілли, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Власницями одного з помешкань є Галина Брезіцька та Наталія Громова.

Комунальники, за рішенням виконкому ЛМР, восени 2020 року знесли самобуд. Львівський окружний адмінсуд 2021 року визнав незаконним рішення виконкому про демонтаж, але на той час будівлі вже не існувало й Брезіцькі не отримали користі від цього рішення.

Наприкінці 2023 року Галина Брезіцька та Наталія Громова подали до суду позови на Львівську міськраду про відшкодування збитків. Згідно з судовими ухвалами, Брезіцька і Громова замовили будівництво альтанки й вимагали компенсувати їм витрачені гроші. Зокрема, Галина Брезіцька хотіла повернути 632,2 тис. грн, а Наталія Громова – 841,3 тис. грн.

Під час розгляду позовів Галицький райсуд не знайшов підтвердження грошовим претензіям Брезіцької та Громової. Жінки не змогли довести, що саме вони витратили гроші на будівництво альтанки. Крім цього, судовий експерт встановив, що проєктно-кошторисну документацію склали з порушеннями, а будівництво у межах історичного середовища вели без дозволу міськради.

Додамо, що Назарій Брезіцікий вже потрапляв у скандал з будівництвом. Компанія його матері перебудувала кафе на площі Князя Осмомисла, в якому виникла пожежа. Поліція відкрила справу через незаконне оформлення права власності на неіснуючу будівлю, але згодом суд підтвердив законність цього будівництва.