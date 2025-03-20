Йдеться про самобуд на вул. Тарнавського, який міська рада демонтувала ще у 2020 році

Львівський апеляціний суд відмовив Галині Брезіцькій у стягненні з Львівської міської ради 630 тис. грн компенсації за демонтаж самобуду на вул. Тарнавського. Будівлю незаконно розбудувала мати кандидата в мери Львова Назарія Брезіцького Галина Брезіцька та її сусідка Наталія Громова.

Йдеться про альтанку, зведену у 2020 році на вул. Тарнавського, 71 без дозволів. Земля під альтанкою була не оформлена, однак належить Львівській міськраді. Альтанку звела родина Назарія Брезіцького, його матері Галині належить квартира у віллі, що розташована поруч із самобудом. Через незаконні роботи управління охорони історичного середовища звернулось до ДАБІ, а також скерували власникам припис про демонтаж споруди. У жовтні 2020 році самобуд примусово демонтували за рішенням виконкому Львівської міськради.

Через понад три роки власниці квартир у віллі на вул. Тарнавського, 71 Галина Брезіцька і Наталія Громова звернулись у Галицький районний суд із позовами про відшкодування збитків через демонтаж альтанки. Наталія Громова оцінила збитки в 841,3 тис. грн, а Галина Брезіцька – в понад 600 тис. грн. За інформацією ЛКП «Рембуд», що займалося демонтажем самобуду, у 2020 році його оціночна вартість була в десятки разів нижчою, а деякі матеріали, про які повідомляють позивачки, не використовувались узагалі.

24 вересня 2024 року Галицький районний суд відмовив Галині Брезіцькій у задоволенні позову, а 20 березня це рішення підтвердив Львівський апеляційний суд. Апеляція про компенсацію Наталії Громовій ще перебуває в суді.