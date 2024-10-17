Червоним кольором позначені межі детального плану

Львівська міська рада на засіданні у четвер, 17 жовтня, погодила розроблення детального плану території у районі вул. Дитячої, вул. Спортової, вул. Паркової, вул. Незалежності України у селищі Брюховичі. За відповідну ухвалу проголосували 49 депутатів.

Детальний план охоплює територію 9,1 га. З відповідним зверненням про його розробку звернулося ТзОВ «Тесля», що планує збудувати в межах ДПТ квартал малоповерхової житлової забудови. Після розробки детального плану управління архітектури має винести його на громадське обговорення.

Схема опрацювання детального плану

ТзОВ «Тесля» зареєстроване у 2002 році на вул. Дитячій, 1 у Брюховичах. Багато років за цією адресою працювала столярна компанія. ТзОВ «Тесля» належить місцевому мешканцю Любомиру Дмитруку, а директором вказаний Ігор Брунець. Компанія має у приватній власності майно, а також 0,99 га землі на вул. Дитячій у Брюховичах.