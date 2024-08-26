Приблизне розташування спірних ділянок на вул. Ряснянській

Шевченківський районний суд Львова відмовився повернути в державну власність вісім ділянок у Брюховицькому лісі, які 20 років тому незаконно перевели в комунальну власність та роздали під приватизацію.

Йдеться про вісім ділянок різною площею загалом – 0,078 га на вул. Ряснянській у Брюховицькому лісі, які фігурують у схемі про розкрадання 18 га. У 2004 році Брюховицька сільрада, якою тоді керував Іван Сало, незаконно вилучила 19,1 га з землі з лісової зони та віднесла їх до комунальної власності, хоча за законом на це потрібен був дозвід Кабміну. Майже одразу 18 га лісових угідь передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», які у 2008 році ці ділянки приватизували та перепродали іншим власниками.

Усі вісім ділянок, які Львівська обласна прокуратура через суд намагалсь повернути з приватної в державну власність, розташовані поруч і раніше входили до більшого наділу площею 4,54 га. Як повідомляло NGL.media, ця ділянка, своєю чергою, була приватизована ТОВ «Самгородок». 25 вересня 2013 року Вищий господарський суд залишив касаційну скаргу прокурора про повернення землі без задоволення. Щонайменше з 2020 року всі вісім ділянок приватизовані Назаром Пирогом та належать до земель житлової та громадської забудови.

Окремо прокуратура вирішила оскаржити приватизацію землі новим власником. У серпні 2024 року суддя Шевченківського райсуду Олег Ковальчук у задоволенні позову відмовив. Повний текст рішення ще не опублікований, тому мотиви суду наразі не відомі. Це рішення можна оскаржити в апеляції.