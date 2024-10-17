Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав матір шестикласника винною у невиконанні батьківських обов’язків. Син жительки Хмельниччини створив у месенджері Viber чат класу та скидав туди порнографічні фото. За адмінправопорушення жінку зобов’язали сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, неповнолітній син Аліси Мельник навчається у шостому класі ліцею у Кам’янці-Подільському. Восени 2024 року він створив у месенджері Viber чат, куди долучив своїх однокласників та класного керівника. Школяр надсилав у цей чат порнографічні зображення та писав нецензурну лексику.

Про це повідомили місцеву поліцію, яка склала щодо матері хлопця протокол про адмінправопорушення через невиконання батьківських обов’язків. Школяр є неповнолітнім, тому до відповідальності за його вчинки притягують матір.

Справу розглянув суддя Роман Савчук, який дослідив усі матеріали та визнав матір підлітка винною у адмінправопорушенні, призначивши 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.