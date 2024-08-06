Викладачку медичного коледжу визнали винною у вчиненні булінгу щодо 16-річної учениці

Бориславський міський суд Львівщини визнав викладачку медичного коледжу винною у вчиненні булінгу щодо 16-річної учениці. За вчинення адмінправопорушення Людмилі Сердюк призначили покарання – 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, Людмила Сердюк є викладачкою «Бориславського фахового медичного коледжу». У квітні 2024 року вона вчинила булінг щодо своєї 16-річної учениці під час уроку фізики. За даними правоохоронців, Сердюк принижувала честь і гідність дівчини, через що та розплакалась, а викладачка не давала їй вийти з приміщення аудиторії, тримаючи за руку.

Щодо викладачки поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення булінгу. На розгляд справи у суді викладачка не прийшла, тому суд розглянув справу без її присутності. Суддя Світлана Ткачова визнала Людмилу Сердюк винною та призначила їй покарання – 1700 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.