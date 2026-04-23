Затриманий за підозрою в розбої працівник ТЦК Олексій Негрука

У четвер, 23 квітня, Хаджибейський районний суд Одеси обрав запобіжні заходи чотирьом працівникам Пересипського районного ТЦК та СП, а також поліцейському, яких затримали 21 квітня в Одесі. Їх підозрюють у викраденні чоловіка з посвідченням УБД та розбійному нападі, повідомило «Слідство. Інфо».

Першим суд обрав запобіжний захід 29-річному працівнику РТЦК Олексію Негруці. До того йому повідомили про підозру за ч. 2 с. 146 ККУ (викрадення людини за змовою осіб) та ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у транспортний засіб).

У залі суду він заявив, працівників ТЦК попросили доставити чоловіка, який перебував у розшуку, а грошей, які вимагали в чоловіка за версією слідства, він нібито не бачив. Він також повідомив, що раніше служив на третій лінії фронту, а згодом перевівся до Пересипського РТЦК.

Суд задовольнив клопотання прокурорки та обрав Негруці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Ще один працівник ТЦК Вʼячеслав Афанасьєв отримав підозри за ч. 2 с. 146 ККУ та ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений організованою групою або в умовах воєнного стану). Сторона захисту службовця стверджувала, що доказів того, що підозрюваний завдавав ударів потерпілому чоловіку, немає. Крім того, адвокатка Афанасьєва зазначила, що на момент нападу він перебував у відпустці, а згодом пішов на лікарняний.

Прокурорка відповіла, що працівника ТЦК затримали безпосередньо під час скоєння злочину, а інформацію про його відпустку будуть перевіряти. Суд обрав Вʼячеславу Афанасьєву запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Третій підозрюваний, Олексій Гіналюк, який отримав підозри за ч. 2 с. 146 ККУ та ч. 4 ст. 187 ККУ, стверджував у залі суду, що діяв за наказом старшого групи. За його словами, службовці мали доставити чоловіка, який перебував у розшуку. У коментарі журналістам він заявив, що потерпілого могли побити під час затримання, проте точно сказати, чи били його працівники РТЦК, він не зміг. Суд також помістив його під варту на 60 діб без права внести заставу.

Ідентичний запобіжний захід отримав і працівник поліції Сергій Бояровський. У залі суду він розповів, що не застосовував фізичну силу до потерпілого та заявив що чоловік не отримував погроз. За словами підозрюваного, тілесні ушкодження потерпілий отримав під час затримання бійцями спецпідрозділу.

«Мій підзахисний опинився не в тому місці і не в той час. Сам потерпілий каже, що його до автомобіля завели працівники ТЦК. Поліцейський лише розпитував його особисті дані, щоб перевірити інформацію. Чоловік надав недостовірні відомості, це обурило поліцейського, і, можливо, він якось на це відреагував», – заявив адвокат підозрюваного.

Суддя запитав, чи «трохи обурився» означає побити людину та після короткої наради обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згодом суддя також призначив такий самий запобіжний захід працівнику ТЦК Володимиру Стоєву. Сторона захисту чоловіка заявила, що він готовий викривати осіб, причетних до ймовірного злочину, та попросила суд продовжити розгляд справи у закритому режимі.

Нагадаємо, 21 квітня СБУ затримала групу спіробітників ТЦК, які, за версією слідства, викрали чоловіка, застосували проти нього силу та погрози і вимагали в нього гроші за уникнення мобілізації. У військових зі собою могли бути битки, кастети і готівка. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що розпочали службове розслідування, а начальників Одеського обласного ТЦК та Пересипського РТЦК усунули від виконання обов’язків.

За інформацією джерел видання «Думська», потерпілий, у якого вимагали гроші, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його нібито вже затримували співробітники ТЦК. Вони ігнорували надані чоловіком документи, зокрема посвідчення УБД, та продовжували погрожувати затриманням. Чоловік заявив, що піде на угоду з військовими та згодився передати їм 30 тис. доларів, але перед цим зв’язався з СБУ.