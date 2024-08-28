Неповнолітній встиг кілька разів порушити ПДР і намагався втекти від поліції

Під час патрулювання вулиць львівській патрульні помітили мотоцикліста, який їхав без мотошолома, а транспортний засіб не мав номерного знаку. Неповнолітній встиг ще кілька разів порушити ПДР і намагався втекти від поліції, через що за одну поїзду отримав 7 протоколів.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини 28 серпня, нещодавно уночі, патрулюючи на вулиці Залізничній, інспектори помітили мотоцикл, водій якого їхав без мотошолома, а транспорт не мав номерного знаку. Патрульні увімкнули проблискові маячки та подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував його та поїхав далі. На вулиці Городоцькій патрульні зупинили мотоцикл, який керував 17-річний юнак. На нього інспектори склали 7 протоколів.

Які правила порушив неповнолітній водій: