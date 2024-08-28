За одну поїздку у Львові 17-річний мотоцикліст отримав 7 протоколів за порушення ПДР
Неповнолітній намагався втекти від поліції
Під час патрулювання вулиць львівській патрульні помітили мотоцикліста, який їхав без мотошолома, а транспортний засіб не мав номерного знаку. Неповнолітній встиг ще кілька разів порушити ПДР і намагався втекти від поліції, через що за одну поїзду отримав 7 протоколів.
Як повідомила патрульна поліція Львівщини 28 серпня, нещодавно уночі, патрулюючи на вулиці Залізничній, інспектори помітили мотоцикл, водій якого їхав без мотошолома, а транспорт не мав номерного знаку. Патрульні увімкнули проблискові маячки та подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував його та поїхав далі. На вулиці Городоцькій патрульні зупинили мотоцикл, який керував 17-річний юнак. На нього інспектори склали 7 протоколів.
Які правила порушив неповнолітній водій:
- ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має право керувати таким транспортним засобом) КУпАП;
- ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП;
- ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами) КУпАП;
- ч. 1 ст. 122 (Невиконання вимоги дорожнього знаку) КУпАП;
- ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП;
- ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП;
- ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.