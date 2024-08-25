Жовківський районний суд Львівщини визнав збитого автомобілем пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафував за вчинення ДТП. Порушнику доведеться сплатити 850 грн штрафу та судовий збір.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, аварія трапилась ввечері 30 квітня 2024 року у селі неподалік Жовкви. Степан Малкуш раптово вийшов на дорогу, де на нього наїхав автомобіль Chevrolet Niva. Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, а авто механічні пошкодження.

Правоохоронці встановили, що винуватцем ДТП є пішохід, на якого й склали адмінматеріали про порушення ПДР. На засідання суду чоловік не прийшов.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та призначив винуватцю ДТП покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.