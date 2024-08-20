Водій автомобіля Škoda Octavia збив 15-річну дівчинку у селі Крехів

У понеділок, 19 серпня, у Львівському районі трапилась смертельна ДТП. Водій автомобіля Škoda Octavia збив 15-річну дівчинку у селі Крехів, пішохідка загинула від отриманих травм.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталася 19 серпня о 20:10 у селі Крехів Львівського району. Водій автомобіля Škoda Octavia, 27-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохідку, 15-річну місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчина загинула на місці аварії. Правоохоронці встановлюють обставини цієї аварії.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.