31-річний Степан Куйбіда працюватиме першим заступником голови Тернопільської ОДА

Колишнього очільника департаменту економічної політики Львівської ОВА, 31-річного Степана Куйбіду, призначили на посаду першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації В'ячеслава Негоди.Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук. У коментарі ZAXID.NET Степан Куйбіда розповів, що він відповідатиме за економічний фінансовий блок.

«Як правило, перший заступник до покладених функціональних обов'язків відповідає за питання економіки. Після підписання розпорядження про призначення буде розпорядження про функціональні обов'язки. Голова обласної адміністрації ухвалюватиме це рішення. Але з попередньої розмови, яку я мав з В'ячеславом Негодою, то за мною закріплять економічний фінансовий блок», – сказав Степан Куйбіда.

Він зазначив, що хоч Тернопільщина географічно близька до Львівщини, але має іншу структуру регіональної економіки. За словами Куйбіди, в регіональній економіці регіону агропереробка та сільське господарство займають понад 50%.

«На Тернопільщині переважають малі та середні підприємства, але водночас є підприємства з машинобудування та приладобудування. Там дещо інша структура місцевих та обласного бюджетів, де є додатки й утримання. Це те, з чим працюватимемо в майбутньому», – сказав Степан Куйбіда.

Додамо, що Кабмін 13 вересня також погодив призначення Павла Журби на посаду заступника голови Тернопільської ОДА.