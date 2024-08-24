В'ячеслав Негода з 1990-1998 роки був міським головою Тернополя

У День Незалежності України, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення В’ячеслава Негоду головою Тернопільської ОДА. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно Кабмін погодив призначення 67-річного В'ячеслава Негоди головою Тернопільської ОВА. Негода замінив на цій посаді колишнього керівника Тернопільщини Володимира Труша, якого президент звільнив 29 грудня 2023 року. Вісім місяців Тернопільщиною керував перший заступник Труша Володимир Важинський.

Що відомо про В’ячеслава Негоду?

В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, на Лановеччині в Тернопільській області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Науковий ступінь – доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).

Був начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання «Ватра» в Тернополі. З 1990 по 1998 рік – Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради.

У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України. З 2008 по 2010 рік був заступником міністра Мінрегіонбуду. Заступником Міністра розвитку громад та територій України працював з вересня 2019 року. 24 січня 2023 року В’ячеслава Негоду звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України.