Перенесення номера до іншого мобільного оператора: відповіді на найпоширеніші питання

Цьогоріч виповнилося 5 років, відколи в Україні стало можливим переносити свій мобільний номер з однієї мережі до іншої. Ця послуга називається Mobile Number Portability (MNP). Вона дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням свого номера. Тобто всі цифри разом з тими, які називають кодом оператора, залишаються без змін.

Лідером за кількістю перенесених номерів є lifecell. З моменту запуску послуги MNP у 2019 році 368 586 абонентів перейшли до нього зі своїм номером.

Чому більшість обирає lifecell?

lifecell продовжує заохочувати нових абонентів тарифними пакетами з оптимальним наповненням та своїм сервісом. Компанія пропонує спеціальні ціни на деякі тарифи з вигодою до 45% (у порівнянні зі стандартною ціною) для тих, хто змінює оператора і переносить номер до її мережі. Ще одним фактором є швидкісний мобільний інтернет, можливість його роздавати без додаткової плати, якісне обслуговування та покриття, яке постійно розширюється. Навіть після 24 лютого 2022 року lifecell активно будує нові базові станції, зокрема в центрі та на заході України.

З 2022 року lifecell розширив покриття для 855 населених пунктів по всій Україні, де проживає 861 тис. осіб. Наприклад, у Хмельницькій області мережа охопила ще 125 населених пунктів та 37,8 тис. осіб, а в Рівненській області – 102 міста та селища й 49,5 тис. осіб. Подібні покращення зробили й в інших областях, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Вінницькій та Тернопільській.

Що буде з номером після перенесення до іншої мережі?

Як швидко можна буде користуватися своїм номером у новій мережі? Чи будуть тарифи вигідні, а послуга MNP зручною? Чи легко буде додзвонитися до абонента та що робити, якщо людина захоче повернутися до колишнього оператора? Даємо відповіді на ці питання.

По-перше, абоненти можуть не хвилюватися, що їхній номер зміниться після переходу до іншого оператора. Номер залишиться незмінним, включаючи код оператора, тож знайомим не потрібно буде знову його запам’ятовувати.

По-друге, зміна оператора зі збереженням номера не впливає на прив’язані до нього сервіси, наприклад, соцмережі або ж банківські картки. Послуга MNP є повністю безпечною – людині не доведеться відновлювати доступ до своїх соцмереж або змінювати фінансовий номер у банку.

По-третє, користувачі самостійно обирають час і дату переходу до нової мобільної мережі. З цієї миті вони перестають бути абонентами попереднього оператора. Якщо новий оператор не виправдав очікувань, його можна знову змінити через 30 днів.

Які тарифи доступні при перенесенні номера з іншої мережі?

У lifecell діють спеціальні ціни на деякі тарифи з вигодою до 45% для MNP-абонентів. Найчастіше ті, хто переносить номер, обирають такі тарифні плани:

«Просто Лайф»: 8 ГБ інтернету, 300 хв на всі мобільні номери (вкл. lifecell) та далі безліміт на розмови в мережі lifecell за 90 грн / 4 тижні;

«Смарт Лайф»: 25 ГБ інтернету, 800 хв на всі мобільні номери (вкл. lifecell) та далі безліміт на розмови в мережі lifecell та безліміт на деякі соціальні мережі за 120 грн / 4 тижні;

«Вільний Лайф»: безлімітний інтернет та 1600 хв на всі номери та далі безліміт на розмови в мережі lifecell за 180 грн / 4 тижні;

«Platinum Лайф»: безлімітний інтернет, 3000 хв на всі номери та далі безліміт на розмови в мережі lifecell, а ще й можливість участі в Platinum Клубі за 250 грн / 4 тижні.

Абоненти можуть скористатися послугою «Тарифна підписка», яка дозволяє оплатити 6 або 12 тарифних пакетів наперед з вигодою до 15%. Крім того, lifecell пропонує три програми лояльності: «Platinum Клуб» для користувачів тарифного плану «Platinum Лайф», «lifecell Campus» для студентів українських закладів вищої освіти зі знижками на тарифи та «СІМагочі» для регулярних платників із бонусним кешбеком до 6%.

Як перенести свій номер до lifecell?

Подача заявки

Подати заявку та пройти ідентифікацію через BankID/КЕП можна на сайті або в магазині lifecell за наявності документа.

SIM-картка lifecell

Для перенесення номера потрібна SIM-карта lifecell.

Можна обрати зручний спосіб:

отримати безкоштовно нову SIM-карту у магазині lifecell;

отримати безкоштовно eSIM у розділі «Перевірити статус заявки», якщо телефон підтримує eSIM;

купити будь-який стартовий пакет lifecell та ввести його дані у розділі «Перевірити статус заявки»;

використати активну SIM-карту lifecell, яка вже у користуванні, у розділі «Перевірити статус заявки».

Перенесення

У день перенесення варто тримати SIM-карту lifecell біля себе або вставити її/додати eSIM у телефон заздалегідь. Про початок процесу перенесення користувач отримає SMS.