Lifecell є третім за кількістю абонентів оператора в Україні

У четвер, 25 липня, Антимонопольний комітет України дозволив французькій компанії DVL Telecom придбати українського оператора мобільного зв’язку Lifecell. Про це повідомили на сайті АМКУ.

АМКУ під час засідання розглянув заявки з набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ «Глобал Білгі», «Лайфселл» та «Укртауер». В результаті комітет дозволив придбання компаній.

Як пише Forbes, DVL Telecom є дочірньою компанією французької інвесткомпанії NJJ Capital, власником якої є французький мільярдер Ксавʼє Ньєлю. За третього за кількістю абонентів оператора в Україні (на кінець 2023 року Lifecell мав 11,7 млн абонентів) француз готовий сплатити 525 млн доларів. Fotbes зазначає, що це може стати найбільшою угодою десятиріччя разом із покупкою інтернет-провайдера «Датагруп-Воля».

Як пише Мінфін, за підсумками 2023 року дохід lifecell зріс на 24,4% – до 11,7 млрд грн, прибуток сягнув 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн у 2022 році.

Нагадаємо, 23 грудня 2023 року Turkcell оголосив про продаж мобільного оператора lifecell французькій компанії NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Проте у березні 2024-го Антимонопольний комітет України не дозволив продаж українського оператора.