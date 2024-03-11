Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про купівлю французькою компанією DVL Telecom, що входить до інвестиційної компанії NJJ Capital мільярдера Ксав’є Ньєля, українських активів Turkcell, а саме: ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Укртауер» та ТОВ «Глобал Білгі». Про це повідомила прес-служба АМКУ у понеділок, 11 березня.

Як розповіли у відомстві, перевірка, яку розпочали ще 7 березня, стосується справи про концентрацію (об’єднання компаній з метою розширення своїх можливостей та ринкової сили – ред.) у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над товариствами з обмеженою відповідальністю «Лайфселл», «Глобал Білгі» та «Укртауер».

Під час вивчення заяв щодо купівлі АМКУ виявив підстави для заборони зазначених концентрацій. Як виявилось, заявки на купівлю ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Укртауер» та ТОВ «Глобал Білгі» зроблені єдиною транзакцією. Відтак, АМКУ не може надати DVL Telecom окремий дозвіл на купівлю ТОВ «Глобал Білгі»

«Враховуючи те, що концентрації у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл, ТОВ «Укртауер» та ТОВ «Глобал Білгі» становлять єдину транзакцію та відбуватимуться відповідно до одного договору купівлі-продажу, окремий дозвіл на набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Глобал Білгі» також не може бути наданий комітетом», – йдеться у повідомленні.

Поряд з цим АМКУ почав розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов’язані зі здійсненням цих концентрацій. Зокрема, розглядаючи правомірність набуття DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл» виникла потреба в перевірці останньої та Групи Turkcell з особою, до якої рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні санкції.

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року турецька компанія Turkcell підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (TM lifecell) французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Крім того, їй було продано компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ «Глобал Білгі» та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ «Укртауер». Тоді повідомлялося, що номінальна ціна акцій «Лайфселл» – 12 млрд 711,849 млн грн, «Глобал Білгі» – 47,226 млн грн й «Укртауер» – 1 млрд 964,04 млн грн.

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad, що є материнською компанією одного з найбільших інтернет-провайдерів Франції – Free.