lifecell належатиме французькій компанії NJJ Capital

Турецька компанія Turkcell продала третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital, власником якої є мільярдер Ксав'є Ньєля. Крім цього, Turkcell продає мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора веж мобільного зв'язку ТОВ «Укртауер». Наразі невідома причина продажу та вартість компаній. Видання Forbes розповіло, що про продаж стало відомо з турецької платформи публічного розкриття інформації від 29 грудня.

Вартість акцій lifecell становить приблизно 12,7 млрд грн, ТОВ «Глобал Білгі» – 47,2 млн грн, ТОВ «Укртауер» – 1,96 млрд грн. Передачу активів наразі не завершили.

Французький мільярдер Ксав'є Ньєля, якому відтепер належить мобільний оператор, також є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако – Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir. Крім цього, він є засновником третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року суд арештував всі корпоративні права компанії lifecell. Проте згодом Шевченківський районний суд Києва частково скасував рішення. Під арештом залишилися акції, які належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Пьотру Авену та Андрєю Косогову.