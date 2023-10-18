Шевченківський районний суд Києва змінив рішення про арешт акцій мобільних операторів «Київстар» і lifecell, який тепер стосується лише часток, які контролюють російські олігархи, повідомила в середу, 18 жовтня, LIGA.net з посиланням на дані в судовому реєстрі.

Відповідно до рішення суду за 4 жовтня був накладений арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» (бренд lifecell) та 99,99% статутного капіталу ПрАТ «Київстар». Проте через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про описку в рішенні.

«Виявилось, що потрібно було накласти арешт тільки на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу “Київстару”, тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із LetterOne», – пояснюється в публікації.

Суд задовольнив прохання прокурора і виправив описку. В іншій частині судове рішення залишилося без змін.

Раніше повідомлялось, що суд арештував усі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Пьотру Авену та Андрєю Косогову, які входять до оточення президента Росії Владіміра Путіна та фінансують російську агресію. Серед арештованих судом активів, що належали згаданим підсанкційним російським олігархам, окрім «Київстару», виявився ще й lifecell. З’ясувалося, що ці росіяни через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка є власником українського мобільного оператора lifecell.