Відключення електроенергії спричиняють проблеми з мобільним зв'язком

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів мобільного зв’язку забезпечити мінімум 10 годин роботи мережі під час знеструмлень. Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку у середу, 17 липня.

Згідно з розпорядженням, мобільні оператори мусять забезпечити електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо) на своїх станціях.

Також мобільні оператори повинні забезпечити доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж.

До 1 жовтня не менше 60% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області мають отримати автономне резервне живлення, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до 1 лютого 2025 року — 100% базових станцій мобільного зв’язку (окрім мікробазових станцій).

До слова, наприкінці червня віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за останні пів року в Україні для покращення якості мобільного звʼязку встановили майже 2300 базових станцій. До 2030 року Україна планує забезпечити мобільним зв’язком та широкосмуговим доступом до інтернету 98% населення. Зараз цей показник на рівні 91%.