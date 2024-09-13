Польща виділить на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії 100 млн євро. Про це 13 вересня повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, 50 млн євро виділять цього року, решту – у 2025 році.

Сікорський зауважив, що цьогорічний транш Варшави затримується, адже попередній голова агентства стратегічних резервів Польщі, яке займається цим питанням, був затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт. Його підозрюють у корупції.

Що відомо про чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України.

У липні в Чехії повідомили, що планують до кінця 2024 року поставити до України 500 тис. артилерійських боєприпасів в межах своєї ініціативи. На кінець серпня до плану приєдналися 18 країн-союзників. Наразі найбільше коштів надала Німеччина.

12 вересня Gazeta Wyborcza опублікувала матеріал, у якому йдеться, що Польща є єдиною країною, яка пообіцяла виділити фінансування на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, але досі цього не зробила.