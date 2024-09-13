Реконструкцію даху будівлі з надбудовою Великомостівської амбулаторії планували провести до кінця 2024 року, однак угоду з підрядником скасували

Після втручання Держаудитслужби та прокуратури комунальне підприємство Великомостівської міськради на Львівщині розірвано договір з підрядником на суму майже 10 млн грн на ремонт даху з надбудовою амбулаторії сімейної медицини у Великих Мостах. За даними аудиторів, переможця тендеру обрали з порушенням, а ціну робіт завищили.

Як повідомили у п’ятницю, 13 вересня, в прокуратурі Львівщини, між комунальним підприємством та будівельним товариством було укладено договір підряду для реконструкції даху будівлі з надбудовою амбулаторії на суму 9,8 млн грн.

«Однак, згідно моніторингу Держаудитслужби підрядника безпідставно визнано переможцем у тендері, оскільки товариство неправильно розрахувало договірну ціну, завищивши її. А також умови договору не відповідали вимогам тендерної документації щодо гарантійних строків та календарного графіку виконання робіт», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У зв’язку з цим прокуратура заявила позов про визнання недійсним договору підряду. «Сторони договору, не чекаючи рішення суду, добровільно розірвали згаданий договір», – поінформували в прокуратурі.

У листопаді минулого року комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради провело тендер на реконструкцію даху будівлі з надбудовою Великомостівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Великих Мостах на вул. Львівській, 25. У тендері змагалися дві компанії, переможцем було визнано київську фірму ТзОВ «Інкор Енерго Сервіс», яка запропонувала вартість робіт у 9,8 млн грн. За даними YouControl, фірма зі статутним капіталом 1 тис. грн створена три роки тому, її власником є мешканець Ірпіня Олександр Бердник.