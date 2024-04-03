У Старичах планували до 2025 року збудувати громадський комплекс

Новояворівська міська рада розірвала угоду з ТОВ «Економбуд-ЛВ» на будівництво громадського комплексу у Старичах, який передбачає клуб, амбулаторію, спортивний комплекс та бібліотеку. У прес-службі прокуратури Львівської області у середу, 3 квітня, повідомили, що договір є спірним й з бюджету могли незаконно виділити понад 41 млн грн.

«Згідно з моніторингом Держаудитслужби підрядника неправомірно визнали переможцем у тендері, оскільки він не надав обов’язкових документів. Зокрема, розрахунків договірної ціни. Крім цього, умови договору не відповідали вимогам тендерної документації та пропозиції щодо графіка виконаних робіт», – повідомили в прокуратурі.

Через знайдені порушення прокуратура звернулась із позовом до суду, щоб визнати договір недійсним. Замовник та підрядник розірвали угоду, не чекаючи рішення суду.

На сайті державних закупівель Prozorro можна знайти тендер на будівництво громадського комплексу у Старичах. Новояворівська міська рада уклала договір з ТОВ «Економбуд-ЛВ» у липні 2022 року. Підрядник мав виконати роботи до кінця 2025 року. Державна аудиторська служба у серпні 2022 року почала моніторинг закупівлі й знайшла низку порушень. Новояворівська міськрада розірвала договір цьогоріч 11 березня за згодою сторін.

ТОВ «Економбуд-ЛВ» зареєстроване у Львові й працює з 2010 року. Основним видом діяльності є будівництво. Згідно з аналітичним порталом YouControl, керівником та бенефіціаром є Василь Лега. Сайт NGL.media повідомляв, що раніше Василь Лега володів компанією «Галицькі вітражі» з колишнім директором корпорації КРТ братів Дубневичів Юрієм Пастерником. Цьогоріч ТОВ «Економбуд-ЛВ» отримало державних підрядів на майже 12 млн грн, а у 2023 році – на 61 млн грн.

У липні 2023 року сайт «Наші гроші» повідомляв, що відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради замовив компанії «Економбуд-ЛВ» ремонт ліцею за вдвічі завищеними цінами. Крім цього, компанія без необхідних документів отримала підряд на ремонт фасаду ЦНАПу у Винниках.