Працівницю Мукачівської міськради відсторонили від займаної посади

Під час підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років працівниця Мукачівської міської ради уклала угоду на постачання котлів для освітніх закладів з ціною, що удвічі перевищує ринкову. Це завдало громаді майже 3 млн грн збитків.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 березня, чиновниця не вивчила вартість товару в інших постачальників, натомість обмежилася пропозицією лише одного підприємства, з яким міськрада й уклала договір на постачання котлів.

«Згідно з висновком експерта, запропонована постачальником ціна вдвічі перевищувала ринкову вартість товару. Внаслідок дій жінки бюджету громади завдано майже 3 млн грн збитків. Це сума зайво сплачених коштів під час закупівлі котлів для опалення освітніх закладів Мукачева та району», – інформують у прокуратурі.

Працівницю Мукачівської міськради відсторонили від займаної посади. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, їй загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.