Під час атаки хакери знищили терабайти важливих даних на серверах підприємства

Кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team атакували російський федеральний посвідчувальний центр «Основаніє». Про це повідомили в українській розвідці 13 вересня.

За даними ГУР, атаку здійснили ще 11 вересня. Основна діяльність підприємства - видача електронних цифрових підписів.

«Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних в Росії», – йдеться у дописі.

Атака на російський центр «Основаніє». Скріншот від ГУР

Серед клієнтів центру є банківські, військові та інші державні й приватні установи, які причетні до ведення війни проти України, серед них:

«Вєртольоти Росії»,

«Альфа-Банк»,

«Транснєфть тєлєком»,

«Трансмашхолдінґ»,

«Сєрєбро Маґадана».

Під час атаки хакери знищили терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобули базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів клієнтів центру. Масив отриманих даних планують виставити на продаж, а кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 8 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки міноборони України здійснили атаку на ресурси російських компаній, які причетні до виробництва зброї.

24 серпня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та українські хакери атакували російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також заблокували ресурси великих промислових обʼєктів росіян.