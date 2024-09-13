Міноборони Фінляндії не розкрило вміст пакету з міркувань безпеки

У п’ятницю, 13 вересня, міністерство оборони Фінляндії оголосило про новий пакет допомоги для України вартістю 118 млн євро [понад 5 млрд грн]. Про це повідомили на сайті фінського оборонного відомства.

У міноборони Фінляндії повідомили, що це вже 25-й пакет допомоги, який країна передає Україні. В оборонному відомстві зазначили, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Однак, з міркувань безпеки вміст пакета та строки постачання не повідомляються.

«Фінляндія рішуче засуджує військові дії Росії в Україні та рішуче підтримує незалежність, суверенітет, самовизначення та територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні.

Фінське міноборони додало, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить близько 2,2 млрд євро.

Нагадаємо, 28 червня міністерство оборони Фінляндії повідомило про виділення 24-го пакета допомоги для України на 159 млн євро. Тоді також не розкривали вміст пакета.

До слова, конфедерація фінської промисловості закликала підприємства пожертвувати для України енергетичне обладнання.