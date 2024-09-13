До дня міста Бродів, якому 15 вересня виповнюється 940 років від першої згадки, створили аудіогід з елементами квесту для знайомства з визначними місцями. Користувачів мобільного додатку проводитиме містом віртуальний символ міста – бобер Бродислав. На кожній локації у застосунку можна оглянути архівні світлини, почитати чи послухати історичну довідку та відповісти на питання квесту.

Як розповів ZAXID.NET директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, додаток створили на основі естонської платформи Navicup, яка спеціалізується на інтерактивних картах для освіти, культури, туризму. Це спільний проєкт Асоціації малих міст України та естонської організації Navicup «Інтерактивна Україна – 33 роки незламності». Раніше місто планували ознакувати туристичними скульптурками бобра, але цей проєкт поки не втілений.

Бродам 940 років (фото ZAXID.NET)

Броди це не тільки поліетнічне місто на межі імперій, що мало статус «вільного торгового міста» за зразком портових міст імперії, фортеця, численні храми, серед яких церкви, костел і синагога. Це місто, де проходило дитинство художника Івана Труша, майбутнього головнокомандувача УГА Мирона Тарнавського, ідеолога УПА Петра Федуна «Полтави», літературознавця Василя Щурата. Це численні громадські, економічні, культурні установи, які мають тривалу історію і пов’язані з гучними іменами.

Перелічуємо, що варто побачити у Бродах, і в цьому допоможе мобільний додаток:

Вулиця Золота – центральна вулиця міста, де здавна проживали найзаможніші брідчани. Це було міське корзо, яким любили прогулюватися. Там збережено чимало пам’яток архітектури. Назву пояснює присутність на ній ювелірних крамниць. Але є й давній переказ, який має інше пояснення: «Колись ця вулиця була вимощена дерев’яними колодами. Міська влада вирішила замостити її бруківкою. Коли робітники почали знімати дерев’яні колоди, щоб класти брук, то почали знаходити там золоті й срібні монети».

Вулиця Золота (архівне фото з Мандрівок старим кордоном)

Давній готель з рестораном «Брістоль» – сецесійна і єдина триповерхова будівля на вул. Золотій. Його прикрашають алегоричні сюжети, маскарон давньогрецької богині ранкової зорі Венери та фігури атлантів, що тримають балкон. На фасаді збереглася назва та рік будівництва.

Готель «Брістоль» (фото Василя Стрільчука)

Книгарня Фелікса Веста існувала на Золотій з XIX ст. Її фасад прикрашений медальйонами з портретами письменників. Цей відомий книгар і видавець, якого називали «Нестором польського книгарства», мав у Бродах свою друкарню, де до 1914 року видали 630 видань, цілі книжкові серії для молоді. Його книгарня мала представництва у Львові, Варшаві і Нью-Йорку. Згодом Фелікс Вест став радником Торгово-промислової палати і віцебурмістром Бродів.

Книгарня Фелікса Веста (фото ZAXID.NET)

У будівлі Празького банку, де на початку XX ст. можна було купити і продати цінні папери та провести інші банківські операції, під час Першої світової працювала управа міста, в час ЗУНР – військова адміністрація Бродів, в більшовицьку війну – ревком.

Празький банк (фото ZAXID.NET)

Будівля гімнастичного товариства «Сокіл», де працював перший міський кінотеатр і бібліотека, а з балкона виступали поважні спікери. Поруч взимку облаштовували каток, а ще були тенісні корти. Зараз це народний дім.

Будівля «Сокола» (фото ZAXID.NET)

колишній повітовий суд безумовно є візитівкою міста завдяки своєму озелененому фасаду. Будинок у 1913 році збудував львівський архітектор Слівінський. Крім суду, там містився архів, друкарня, скарбниця, податкова інспекція, а згодом і в’язниця. Зараз там навчаються учні педколеджу.

Повітовий суд (фото ZAXID.NET)

Пошта 1912 року, яку звів український архітектор Григорій Пежанський, реконструювавши двоповерхову кам’яницю Торгового дому Гауснерів.

Пошта (фото Василя Стрільчука)

За допомогою додатку можна дізнатися, що у сучасній бібліотеці раніше тримали заарештованих польських повстанців та одночасно навчались діти. Там здобували освіту Іван Труш, Мирон Тарнавський, Антон Попель. Інша будівля, де ці видатні українці закінчували навчання у гімназії, – розташована на вул. Коцюбинського.

Також у Бродах цікаво оглянути промислову архітектуру кінця XIX ст. – колишню фабрику Альтера Морера, на якій з кінського волосся виготовляли щітки. Робота її тогочасних робітників відображена у творі уродженця Бродів Йозефа Рота «Марш Радецького».

Ну і як без чарівних вілл. Наприклад, будинок нотаріуса Яна Вольніка поч XX ст., який до наших днів дійшов з численними перебудовами.

Питання про Броди у додатку від бобра Бродислава

Біля кожної локації у додатку з’являється бобер. Він ставить пов’язані з історією міста Броди запитання та підбадьорює туристів.