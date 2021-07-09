Бобер раніше прикрашав герб Бродівського району

У Бродах на Львівщині встановлять туристичні скульптурки на зразок ужгородських чи вроцлавських. Місто є одним із п’яти в Україні, які відібрали для проекту, що реалізує Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України. Для Бродів обрали персонажа бобра – пана Бобринського. Ця тваринка колись була зображена на гербі району.

«Ви чули про ідею маркування туристичного маршруту малими скульптурами у Вроцлаві, де гноми зустрічають туристів у різних куточках міста, презентуючи цікаві об’єкти, послуги чи бізнес-пропозиції? Наша команда розробила маршрут, героя, його ролі. Працюємо над технічним завданням. Художники та скульптори візуалізують його. Плануємо надати цьому герою роль провідника нашим містом – з певною харизмою та своїми історіями», – повідомили у Бродівській міській раді.

Спочатку за кошти міста планують встановити 12-15 фігур бобрів висотою 30-35 см, також долучатимуть до проекту приватний бізнес. Кожна скультура буде позначена QR-кодом з інформацією про місце, де її встановили. Бобрів розмістять на шляху екскурсійного маршруту, для розваг туристів організують квест з їхнього пошуку.

Харизматичний пан Бобринський

Постать бобра обрали через те, що місто свого часу мало багато боліт, бродів, переправ. Бобер був також зображений на гербі Бродівського району, який нещодавно злився із Золочівським.

Керівниця відділу інформаційно-аналітичної діяльності та комунікацій Бродівської міської ради Мирослава Островська розповіла ZAXID.NET, що місто ще вирішує з якого матеріалу виготовлять фігурки – з бронзи чи антивандальних сучасних матеріалів. Наразі є 12 визначених місць і ще 8 запасних, до яких місто планує залучити бізнес, щоб дати поштовх для розвитку.

«Це буде бобер у різних іпостасях, позах, з різною мімікою, харизмою. За посиланням на QR-коді розповідатиме різними голосами про місця, на яких буде стояти. Всі локації будуть додані у туристичний маршрут, його можна обійти пішки. Постать бобра обрали тому що у нас болотиста місцевість, бобер був зображений на геральдиці Бродівщини. Його можна використати і гарно обіграти у сувенірній продукції», — пояснила ZAXID.NET Мирослава Островська.

Над основним прототипом працював художник Вадим Лоза. А до роботи над іншими варіантами фігурок залучать інших митців. Після того за роботу візьмуться скульптори.

Ескізи фігурок пана Бобринського, який виконав для Бродів художник Вадим Лоза

Фігурки встановлять біля віддалених об’єктів, які хочуть включити в екскурсійний маршрут.

«Це добре для місцевостей, які хочуть додати в маршрути – на місці втрачених пам’яток, наприклад, де колись була Луцька брама, якої вже немає, біля відірваних від інших локацій точок. Самодостатні пам’ятки самі себе презентують», – додав ZAXID.NET краєзнавець та історик Василь Стрільчук, який входить у робочу групу.

Презентацію бродівських скульптур планують зробити напередодні Дня міста, що святкують у вересні. Броди — давнє історичне місто, засноване в XI столітті. Вперше згадується у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха. Сучасне середмістя розбудували в XVI- XVII століттях за концепцією «ідеальних». Місто внесене до переліку історичних населених пунктів України.

«Острожики», дух Хо та інші персонажі

Бродівська міська громада є серед 5 переможців конкурсного відбору з 46 поданих заявок. Скульптурками вже промаркували історичні місця в Острозі, який є основним партнером проекту. Там встановили фігурки «острожиків» – чоловічків у стилізованому старослов’янському вбранні і кашкетах. Також планується така атракція у ще чотирьох містах України – Батурині, Володимирі-Волинському, Кременці, Полонному. Вже відомо, що у Полонному планують встановити скультурки духа Хо, який, за легендою, захищає місто від злих сил. Інші міста ще обговорюють ідеї. Близько розташовані міста пов’яжуть міжобласним туристичним маршрутом.

В Острозі встановлюють 25 скульптурок острожиків (фото Horyn.info)

Метою команди, яка працювала над ідеєю, було знайти для кожного міста свою родзинку і зробити громаду впізнаваною в Україні. Це доповнить традиційні екскурсійні маршрути і оглядові майданчики.

«Щоби до всіх історичних культурних місць, які варто відвідати, з’явився більший інтерес і він був пов'язаний не тільки з минулим і далеко заглядав у майбутнє. Це туристичний магніт для розвитку бізнесу», – пояснила виконавча директорка Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Наталія Ключник.

Проект «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє» реалізовує Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України в партнерстві з Державним історико-культурним заповідником міста Острога за фінансової підтримки Українського культурного фонду.