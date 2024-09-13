В Україні заміновано близько 156 тис. км2

Аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, зараз держава приділяє особливо багато уваги розмінування аграрних земель. У держбюджеті передбачили 3 млрд грн на програму з компенсації аграріям витрат на гуманітарне розмінування.

Загалом від початку 2024 року сапери обстежили та очистили від мін 200 тис. га родючих земель. Ці землі вже передали у розпорядження аграріям, аби вони могли знову сіяти та збирати врожай. Найбільша кількість робіт з розмінування у цьому році провели на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині.

«Використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики “Зроблено в Україні” держава буде підтримувати такі виробництва», – йдеться у повідомленні.

Також Денис Шмигаль повідомив, що наразі в Україні планують збільшити кількість саперів. Для цього відкриють спеціальний навчальний центр.

Зазначимо, що раніше Денис Шмигаль повідомляв, що за розрахунками експертів, Україні потрібно близько 10 тис. саперів, щоб розмінувати території протягом п’яти років.

Нагадаємо, в Україні наразі заміновано близько 156 тис. км2 території внаслідок терору росіян. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу.

До слова, в Україні успішно випробували та сертифікували машину для розмінування «Змій». Українська розробка здатна працювати в умовах низької та середньої рослинності. Машина швидка та мало важить, але здатна витримати підриви протитанкових та протипіхотних мін.