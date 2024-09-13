У липні 2023 року в Україні зафіксували найбільший спад народжуваності за час незалежності

Україна опинилася на останньому місці у світі за народжуваністю із 228 проаналізованих показників та на першому місці за рівнем смертності з 229 країн. Про це у звіті повідомило ЦРУ, головне розвідувальне управління при уряді США.

За даними управління, за рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі 6 народженнями на 1000 людей. На передостанній позиції опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народжень на 1000 осіб. Тоді як лідирує у світі Нігер (країна в Західній Африці) з показником 46,6 немовлят на 1000 громадян.

Також серед країни з найвищим коефіцієнтом народжуваності:

Ангола (41,1),

Бенін (40,3),

Малі (40),

Уганда (39,6).

Водночас Україна лідирує серед держав з найвищою смертністю у світі – на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва – на тисячу живих припадає 15,6 померлих, а найнижчий рівень смертності в Катарі – на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.

На останніх місцях із найменшим показником смертності є також:

Кувейт (2,3),

Об'єднані Арабські Емірати (1,7),

Катар (1,4).

Демографічна ситуація в Україні під час війни

За даними НАН України, на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 млн людей, на серпень 2023 року — 36,3 млн.

У липні 2023 року в Україні зафіксували найбільший спад народжуваності за час незалежності. Показники народжуваності в Україні падають ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. При цьому президент України Володимир Зеленський переконаний, що після закінчення війни на Україну чекає демографічний «бум».

У березні 2024 року в уряді зазначали, що населення України може сильно скоротитися до 28,9 млн на 2041 рік і до 25,2 млн на 2051 рік.

Також Нацбанк спрогнозував відтік ще 700 тис. українців за кордон до кінця 2025 року. У квітні очікували виїзду з України у 2024 році 200 тис. громадян й повернення у 2025 році 400 тис.. Станом на липень, за оцінками НБУ, відтік українців цьогоріч складе 400 тис., а наступного року – ще 300 тис.

Також у липні в ООН прогнозували скорочення населення України. За їхніми даними, до 2026 року населення зростатиме й сягне 39,7 млн, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися. Так у 2100 році чисельність населення може скоротитись до 15,3 млн осіб.

До слова, народний депутат від парламентської фракції «Слуга народу» Сергій Гривко запропонував ввести податок для бездітних, щоб поліпшити демографічну ситуацію в Україні. Однак ініціатива нардепа переважно викликала критику. Його творця звинуватили у відірваності від реалій сьогодення, а також намаганні стягти з українців більше різноманітних податків. Відтак у травні він відкликав свою ініціативу.